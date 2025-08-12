“Mettici il Cuore”, parte la campagna abbonamenti del Marsala 1912

martedì 12 Agosto 2025 - 14:03

Il Marsala 1912 ha avviato oggi, 12 agosto, a partire dalle ore 10, la campagna abbonamenti per le partite casalinghe nel campionato di Eccellenza 2025/2026. “Mettici il Cuore” è il claim che ci accompagnerà da qui alla fine della stagione: è la maglia azzurra, è il pallone che rotola, è il sudore, il sacrificio, la gioia pazza e il dolore da guarire. È lo spirito che guida questa gloriosa piazza calcistica, questa gente che ha fame e ha sete di riconquista. È la volontà ferma di questa società, di questa squadra, di questa famiglia: metterci il cuore.

INFO CAMPAGNA ABBONAMENTI 2025/26

Sono previste agevolazioni, in particolare per i più giovani tra i tifosi azzurri, ma anche per le tifose e per i sostenitori over 65, in Tribuna Laterale e in Gradinata. Coloro che sceglieranno di abbonarsi in Tribuna Vip avranno la possibilità di usufruire del nuovissimo servizio di hospitality garantito dal club.

  • Disponibilità Tribuna Vip (con ospitalità): 112 posti;
    ** 65 anni compiuti al momento dell’acquisto
    *** Per accedere alla tariffa under 18 sarà necessario acquistare
    contemporaneamente (in un’unica transazione) almeno 1 abbonamento a
    tariffa “intero” intestato ad un accompagnatore

