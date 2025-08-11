Valderice: la comicità di Giovanni Cacioppo al Borgo San Marco

Si tiene questa sera, 11 agosto, lo spettacolo del comico siciliano Giovanni Cacioppo al Borgo San Marco, nel comune di Valderice. L’appuntamento di cabaret è il quarto della stagione di spettacoli promossa dall’associazione “Borgo San Marco Eventi” per animare la frazione durante le serate estive. La serata avrà inizio alle 21.30, preceduta, a partire dalle 21, da una performance del chitarrista trapanese Michele Dell’Utri e dalla presentazione della squadra della Handball Erice che tra pochi giorni si sposterà in Francia per affrontare diverse amichevoli precampionato.