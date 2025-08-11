Nella Parrocchia di Torretta Granitola si coltiva l’orto

Il tempo d’estate non è solo mare e divertimento ma anche riflessione e preghiera. Lo sanno bene i trenta bambini del catechismo dell’Unità pastorale di Campobello di Mazara che, nei giorni scorsi, hanno partecipato a una giornata dedicata alla “Laudato sì” nella parrocchia “Maria Assunta-Stella del mare” di Torretta Granitola. La mattinata è iniziata con l’incontro col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e la piantumazione, insieme, di piante di ortaggi nel vicino orto della parrocchia, sulla scia della cultura della cura che suggerisce l’enciclica di Papa Francesco. Due sono le parole che il Vescovo ha consegnato ai bambini: straniero («non usate mai la parola straniero, piuttosto dite, persone che vengono da un paese lontano, perché nessuno è straniero in questa terra») e pace («l’amicizia ci rende fratelli e i fratelli non possono farsi la guerra»). Per i bambini la mattinata trascorsa in parrocchia è stata anche l’occasione di partecipare a giochi d’acqua e all’adorazione eucaristica finale.