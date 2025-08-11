A San Vito passo decisivo contro la crisi idrica: sorgeranno due nuovi pozzi

San Vito Lo Capo rafforza la sua lotta alla crisi idrica con un intervento concreto e tempestivo: grazie ai Decreti/Disposizioni n. 867 e 868 del 30 luglio 2025, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato un finanziamento di 621.825 euro destinato alla realizzazione di due nuovi pozzi. Un’azione strategica per fronteggiare l’emergenza idrica che sta mettendo a dura prova il territorio, aggravata da condizioni climatiche sempre più estreme e dalla crescente scarsità di risorse idriche. Il contributo ottenuto sarà impiegato per avviare i lavori necessari non solo alla costruzione dei pozzi, ma anche all’ammodernamento delle reti idriche obsolete, con l’obiettivo di assicurare una fornitura d’acqua continua ed efficiente, soprattutto durante i mesi più critici dell’anno.

“Il finanziamento ricevuto oggi è un segnale importante di come la Regione Siciliana stia supportando i territori” – ha dichiarato il Vice Sindaco Giuseppe Catalano. – “Con questa somma, potremo implementare interventi strategici che garantiranno la continuità dell’approvvigionamento idrico per i nostri cittadini e potenziare le infrastrutture esistenti per affrontare le carenze stagionali”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il cui impegno si è rivelato cruciale nella gestione dell’emergenza. “Un ringraziamento speciale va all’ingegner Cocina, che ha svolto un ruolo determinante nell’ascoltare le esigenze del nostro territorio e nel trovare soluzioni concrete”, ha aggiunto Catalano. Anche il sindaco Francesco La Sala ha voluto esprimere la propria gratitudine: “Non possiamo che essere riconoscenti alla Protezione Civile regionale per il costante impegno dimostrato. In un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, la loro disponibilità, competenza e dedizione hanno fornito gli strumenti indispensabili per alleviare le difficoltà della nostra comunità. Questo finanziamento rafforzerà la capacità di risposta della nostra città”.

La realizzazione dei due nuovi pozzi rappresenta dunque non solo un investimento infrastrutturale, ma anche un impegno concreto dell’Amministrazione Comunale verso una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. L’Amministrazione conclude sottolineando la volontà di proseguire in sinergia con la Regione, le istituzioni e la Protezione Civile, affinché i cittadini di San Vito Lo Capo possano contare su servizi sempre più efficaci, anche in contesti difficili come quello dell’attuale crisi idrica.