Prima edizione per le Triscinaliadi, a Selinunte lo sport protagonista dell’estate

Dal 21 al 23 agosto 2025, Triscina di Selinunte ospiterà la prima edizione delle Triscinaliadi, un nuovo appuntamento estivo interamente dedicato allo sport, alla condivisione e al benessere. Tre giornate intense in cui atleti, associazioni sportive e famiglie saranno coinvolti in un programma dinamico all’insegna della competizione sana e del divertimento. L’evento nasce da una proposta del gruppo consiliare “Castelvetrano Rinasce”, approvata dal Consiglio comunale, ed è promosso con il coordinamento dell’Assessorato allo Sport. Dal sand volley al basket, passando per calcio, tennis, workout, corsa campestre, danza e ginnastica artistica, le Triscinaliadi offriranno un programma multisportivo variegato di gare, arricchito da serate con spettacoli, premiazioni e musica dal vivo. La manifestazione è frutto di una collaborazione attiva tra l’amministrazione comunale e diverse realtà sportive del territorio. Il programma completo sarà comunicato nei prossimi giorni.