Mazara, via libera al Rendiconto 2024: i conti migliorano ma restano le criticità

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2024 e le variazioni di assestamento e salvaguardia del bilancio 2025 e pluriennale. Una doppia tappa cruciale per la tenuta economico-finanziaria dell’ente, che certifica un percorso di risanamento in atto, pur tra persistenti difficoltà sul fronte delle entrate tributarie. Con 17 voti favorevoli e tre contrari, l’aula ha dato il via libera al documento contabile proposto dall’assessore alle Finanze Vito Billardello. Il rendiconto ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria a firma della dirigente del II Settore, Maria Stella Marino. Positivo anche il voto della I Commissione consiliare.

“Nonostante le criticità legate alla riscossione dei tributi – ha affermato l’assessore Billardello – il Comune non è strutturalmente deficitario. I conti sono in ordine e il disavanzo è stato quasi dimezzato, passando da 33 a 18,9 milioni di euro, grazie alle azioni di recupero tributario”. Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2024, come attestato dai revisori, si attesta a poco più di 127 milioni di euro. A seguire, l’aula ha discusso e approvato, sempre con 17 voti favorevoli e tre astenuti, le variazioni di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Due gli emendamenti tecnici approvati su richiesta del dirigente del III Settore, Lavori Pubblici: il primo prevede l’inserimento di 150mila euro per interventi di manomissione del suolo pubblico legati agli allacci idrici e fognari; il secondo dispone 25mila euro per finanziare la creazione di una piattaforma di e-commerce nell’ambito di un progetto sostenuto dal Dipartimento Pesca. Nel complesso, le variazioni approvate riguardano diversi capitoli di spesa: dagli interessi passivi su anticipazioni di tesoreria, alla manutenzione straordinaria di immobili e reti idriche, fino agli interventi sociali per minori, anziani e disabili, compresi quelli soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile. A consuntivo, il bilancio 2025 prevede entrate e uscite di competenza pari a 187 milioni e 626mila euro.

A livello di cassa, le previsioni ammontano a circa 140 milioni di euro in entrata e 134 milioni in uscita. Un risultato che segna un passaggio importante nel tentativo dell’amministrazione di recuperare solidità contabile e operativa, senza trascurare la tenuta dei servizi fondamentali, come sottolinea il presidente Francesco Di Liberti: “Ancora una volta il Consiglio Comunale ha dato ampia dimostrazione di essere efficiente ed efficace nel raggiungimento degli obiettivi, i punti all’ordine del giorno. Abbiamo approvato il rendiconto, quindi il commissario nominato dalla Regione probabilmente non si insedierà neanche. Un rendiconto che ancora una volta ha evidenziato le grandi risorse esterne arrivate al nostro Comune tra tante luci, tra queste mi piace ricordare anche il veloce ripianamento dei 33 milioni di disavanzo del 2021. Tra tante luci abbiamo anche qualche ombra legatoa alla mancanza di liquidità dovuta al mancato incasso dei tributi locali”. “Da consigliere e da cittadino sono fiducioso, con le azioni messe in moto da parte dell’amministrazione negli ultimi mesi penso che prima che si concluda questa consiliatura avremo la possibilità di liberare tutte quelle risorse che sono crediti di dubbia esigibilità, risorse che poi sono sottratte allo sviluppo economico della nostra città. I cittadini devono sapere che noi abbiamo circa 150 milioni di euro accantonati nei fondi proprio per far fronte ai mancati incassi e sono tutte delle risorse sottratte ai principi, alla manutenzione ordinaria delle strade e a tutti quei servizi che oggettivamente soffrono nella nostra città”, ha concluso il presidente Francesco Di Liberti.