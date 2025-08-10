La Festa dell’Unità arriva anche in Sicilia, tre date a Trapani

Incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia, ma anche proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall’esecutivo regionale. Questo il filo rosso che lega le iniziative delle Feste dell’unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell’Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein. Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Questo il calendario (suscettibile di aggiornamenti e variazioni):

– Agrigento, 27-28 settembre;

– Caltanissetta, 6-7 settembre a Serradifalco;

– Enna, 19-20-21 settembre;

– Messina 3-4-5 ottobre;

– Palermo 25-26-27-28 settembre (Villa Filippina);

– Ragusa: dal 18 al 28 settembre, festa diffusa in vari comuni della provincia. Avvio a Comiso sul tema “ Insieme per la pace”;

– Siracusa: iniziativa sull’Ambiente il 6 e 7 settembre ad Augusta; Festa provinciale il 19-20-21 a Rosolini:

– Trapani 3-4-5 ottobre.