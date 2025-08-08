A San Vito il presidio sanitario d’emergenza riapre dopo i lavori nella vecchia

E’ stato trasferito nell’originaria sede di via Foritano, il Presidio territoriale di emergenza dell’Asp di Trapani a San Vito lo Capo. La struttura infatti, è stata oggetto di un intervento di ammodernamento ed ora è tornata operativa. I lavori hanno riguardato sia la suddivisione degli ambienti, con la realizzazione di una seconda stanza visite, che il totale ammodernamento ed efficientamento degli impianti e del sistema di aereazione. È inoltre in fase di conclusione la sostituzione degli arredi sanitari e dello strumentario, in modo da assicurare alla popolazione residente e ai turisti un presidio quanto più efficiente e funzionale alle esigenze di salute del territorio, e in raccordo con i servizi di continuità assistenziale e guardia medica turistica, nonché con il Servizio del 118, anch’essi allocati nella struttura. Rimangono operanti nei locali di via Nino Bixio, i servizi distrettuali del CUP, di Medicina Legale e l’ambulatorio vaccinale.