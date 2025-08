Curatolo (Marsala Futura): “La mia candidatura a sindaco è un impegno verso i cittadini”

Sulle elezioni amministratiuve della primavera del 2026 interviene con una nota stampa il leader di Marsala Futura Leonardo Curatolo, in risposta alla lettera da noi pubblicata a firma di Ivan Cappello:

“Candidarsi sindaco non è solo un atto di coraggio e di consapevolezza ma anche un impegno lineare con se stessi e con i cittadini. Ecco perchè non amo il rincorrersi, in questo periodo, di dichiarazioni che vedrebbero scendere in campo chi già occupa una poltrona in una partecipata regionale, con uno stipendio e ruolo di primo piano.

Ma quella poltrona non viene lasciata, anzi è tenuta come àncora per evitare che il sogno di fare il sindaco possa naufragare.



Così non si è condottieri, ma semplicemente non si ha alcun progetto se non quello della conservazione del potere. Al progetto in cui nessuno lascia la poltrona se non si assicura l’ altra io non solo non partecipo ma nemmeno siedo.

I cittadini, lavoratori autonomi, commercianti, agricoltori e imprenditori ogni mattina sanno che devono affrontare il presente perchè non sanno cosa sarà domani.

Ecco, bisogna essere adatti a governare la città. E l’onestà è prima ancora nella scelta, senza condizione nè condizionamenti”.