Trapani, il PD risponde all’opposizione: “Queste le nostre proposte per una città più vivibile”

Il Circolo del Partito Democratico di Trapani ribadisce il proprio impegno per una città più moderna, equa e sostenibile, rispondendo con fermezza alle polemiche dell’opposizione e rilanciando una serie di proposte nate dal confronto quotidiano con cittadini, commercianti e operatori locali. «Le nostre proposte – dichiara Marzia Patti, segretaria del Circolo – sono frutto dell’ascolto e della volontà di costruire soluzioni reali, non slogan. Siamo al fianco della Giunta e sosteniamo con convinzione il programma di governo: il buon governo si realizza con la partecipazione di chi vive e ama questa città». Un messaggio chiaro, che rivendica la serietà del lavoro svolto dal Partito Democratico sul territorio. Le proposte, già all’attenzione dell’Amministrazione comunale, come confermato in Consiglio dall’assessore Emanuele Barbara, riguardano temi strategici come l’approvvigionamento idrico, la mobilità urbana e la qualità dell’accoglienza turistica. In particolare, il Circolo PD ha avanzato soluzioni urgenti per le criticità nel centro storico: tra queste, l’acquisto di acqua da ditte autorizzate per le abitazioni prive di un servizio costante e il sostegno all’installazione di tubature esterne per gli utenti regolari.

Un’altra proposta chiave è il censimento delle strutture turistiche del centro storico, con l’introduzione di requisiti minimi, come adeguati sistemi di accumulo idrico. «Si tratta di misure già in vigore in molte città turistiche – sottolinea il Circolo – utili a garantire il giusto equilibrio tra residenti, turisti ed esercenti». Infine, sul fronte della mobilità sostenibile, il PD propone di valorizzare Piazzale Ilio e Piazza Vittorio come hub per un sistema di navette gratuite verso il centro, insieme alla gratuità del trasporto pubblico locale per i residenti, finanziata dagli introiti dei parcheggi ATM. Il Circolo PD conferma così la propria linea: responsabilità, ascolto e soluzioni concrete per costruire insieme una Trapani più vivibile e attenta ai bisogni reali della comunità.