Mazara del Vallo scommette sulla valorizzazione del pescato locale e sul rilancio dell’identità marinara. È stato pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico per la selezione di un soggetto esterno — in forma singola o associata, profit o no profit — che affianchi l’amministrazione comunale nell’attuazione del progetto “Sensibilizzazione al consumo di prodotti ittici locali e valorizzazione del pescato artigianale e delle tradizioni marinare”. Finanziato attraverso i fondi FEAMPA 2021-2027 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), l’intervento mira a promuovere le eccellenze del comparto ittico locale, con un’attenzione particolare al cosiddetto “pesce dimenticato” o “trascurato” — specie spesso scartate dai consumatori ma dal grande valore nutrizionale, ambientale e gastronomico. Il progetto si articola in tre ambiti principali: formazione, promozione e cultura. Il primo passo sarà la realizzazione di una piattaforma di e-commerce, uno strumento digitale che consentirà ai pescatori artigianali mazaresi di vendere direttamente il pescato — specialmente quello meno valorizzato — a consumatori, commercianti e ristoratori. Una novità che punta a garantire maggiore redditività alla categoria, ma anche a favorire il consumo consapevole di risorse ittiche locali.

In parallelo, è prevista una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, con incontri formativi rivolti a studenti e docenti sui temi della pesca sostenibile, dell’educazione alimentare e della cultura marinara, con l’obiettivo di creare un ponte tra le nuove generazioni e la tradizione, favorendo una maggiore conoscenza del mare e delle sue risorse. Il cuore del progetto sarà rappresentato dalla “Festa del Pescatore”, un evento pubblico che si svolgerà a Mazara del Vallo e che coinvolgerà tutta la cittadinanza. In programma degustazioni, show cooking con protagonisti i prodotti del mare locale, momenti di confronto con esperti del settore, musica, spettacoli e attività ludico-educative per bambini. Un’occasione per celebrare la tradizione marinara mazarese, ma anche per valorizzare il comparto ittico come elemento chiave dell’identità e dello sviluppo economico del territorio.

Il soggetto che verrà selezionato con l’avviso pubblico dovrà occuparsi della progettazione e realizzazione della campagna informativa, della gestione dei rapporti con i pescatori e con il mondo della scuola, dell’organizzazione della manifestazione conclusiva e della rendicontazione delle attività. Il valore complessivo dell’affidamento è pari a 11.896,06 euro, IVA inclusa. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 2 agosto 2025, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it. L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni che il Comune di Mazara del Vallo intende portare avanti per coniugare tradizione e innovazione, identità e sostenibilità, offrendo nuove opportunità economiche e culturali alla marineria locale e al tessuto cittadino. Una scommessa ambiziosa che guarda al futuro partendo dalle radici profonde del territorio.