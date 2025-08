La campobellese Marianna Alè vince il Festival “Voci del Mediterraneo” e va al MEI di Faenza

La giovane artista campobellese Marianna Alè ha vinto il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, andato in scena dal 24 al 27 luglio sull’isola di Pantelleria. Dopo le straordinarie esibizioni sul palco della trasmissione “Io Canto Generation”, trasmessa lo scorso autunno su Canale 5, la quindicenne ha infatti stupito nuovamente proprio tutti con la sua dolce e al contempo potentissima voce. Marianna ha incantato la giuria del festival e il pubblico dell’isola, aggiudicandosi il primo posto grazie al brano inedito “Iguana”, scritto e interpretato da lei stessa. Una vittoria che segna l’inizio di un percorso importante per la giovane artista, che a ottobre si esibirà sul palco del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, il più importante appuntamento italiano dedicato alla musica emergente e indipendente, un vero trampolino per chi sogna una carriera nel mondo della musica. “Continuiamo, dunque, a tifare tutti per la bravissima Marianna, che in pochissimo tempo ha raggiunto importanti traguardi e che siamo certi presto diventerà una grande artista. Insieme al Presidente del Consiglio comunale e a tutta la Giunta, rivolgo dunque un grande plauso alla nostra Marianna” afferma il sindaco Giuseppe Castiglione.