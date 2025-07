L’evento “Bagli, Oro e Mare” di San Vito non si farà: “Mancano autorizzazioni ambientali”

L’evento “Bagli, Olio e Mare” edizione 2025 di San Vito Lo Capo, non si potrà più svolgere. Le ragioni sono da ricercare in problematiche tecnico/autorizzative, nonché anche organizzative dell’ATC Castelluzzo, che non hanno consentito di poter organizzare l’evento all’interno dell’area di Baia di Santa Margherita, area di rispetto ambientale.

Il sindaco Francesco La Sala fa sapere: “L’Amministrazione comunale, al presentarsi delle questioni, già note alla precedente Amministrazione e mai da essa affrontate, si è impegnata sin da subito, nel corso del 2024, alla risoluzione definitiva delle stesse, che richiedono purtroppo tempistiche burocratiche lunghe e procedure complesse, per ottenere il parere favorevole da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ad oggi non ancora pervenuto. Rassicuriamo comunque i nostri concittadini e turisti, che le dovute procedure autorizzative, ormai inderogabili, sono attualmente in corso presso gli uffici regionali competenti ed in fase di conclusione. Fino all’ultimo, assieme all’Associazione Turistico Culturale di Castelluzzo, si è cercata una location alternativa per poter svolgere con successo ed in sicurezza l’evento, ma è risultato evidente che qualunque altro sito non sarebbe stato all’altezza di Baia Santa Margherita, che senza alcun dubbio costituisce il valore aggiunto alla manifestazione, divenuta ormai un punto fermo nel calendario degli eventi di San Vito e della Sicilia Occidentale. Per tali ragioni l’Amministrazione comunale e l’Associazione Turistico Culturale di Castelluzzo, di comune accordo, hanno deciso di annullare l’edizione 2025. Torneremo nel 2026 a goderci questo splendido evento con i suoi spettacoli e le gustose pietanza preparate da A.T.C. di Castelluzzo, con la splendida vista del golfo e della spiaggia”.