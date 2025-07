Alcamo, entrano in Giunta Valeria Pipitone e Baldo Mancuso

Due nuovi assessori per la Giunta Surdi di Alcamo. Si tratta di Valeria Pipitone (PD) e Baldo Mancuso, consigliere in carica (Avanti con Surdi). Al contempo, il sindaco ha rimodulato alcune deleghe, a seguito delle dimissioni nelle scorse settimane, dell’assessora Donatella Bonanno.

Di seguito l’attuale assegnazione delle deleghe per garantire l’indirizzo ed il controllo politico sull’attuazione degli obiettivi strategici, la Giunta è così composta:

Gaspare Benenati: Politiche, attività ed edilizia scolastica e sportiva; asili nido; attività ricreative ed eventi.

Alberto Donato: vice sindaco con delega ai lavori e servizi pubblici; manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale; politiche del personale.

Vittorio Ferro: servizio idrico integrato, politiche delle entrate locali.

Vito Lombardo: viabilità e protezione del territorio, servizi demografici, servizi ed edilizia cimiteriale; gestione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Baldassare Mancuso: programmazione economico-finanziaria, servizi alla persona e innovazione.

Valeria Pipitone: servizi ambientali e decoro urbano; sviluppo economico

Mario Viviano: Pianificazione urbanistica, rigenerazione urbana ed edilizia privata;

Il sindaco Domenico Surdi, che mantiene la delega in materia di politiche culturali, attività e beni culturali, commenta: “ripartiamo con maggiore determinazione per portare avanti e ultimare tutti quei progetti che sono già in cantiere ed in fase di realizzazione, secondo quanto programmato e condiviso con il Consiglio Comunale. Con l’ingresso in Giunta del PD, le cui interlocuzioni erano già iniziate nei mesi scorsi, rafforziamo e allarghiamo il progetto politico per Alcamo, valorizzando tutte le forze politiche che condividono la nostra visione di città”.