Pallamano Erice: Martina Iacovello è il nuovo capitano delle Arpie

Con l’arrivo delle ultime due atlete straniere, il roster dell’Handball Erice è al completo. Assente solo il coach Cristina Cabeza Gutiérrez, attualmente impegnata con la nazionale spagnola Under19, ma costantemente in contatto con il vice Bruno Tronelli e con il preparatore atletico Narkis Arrondo, che stanno guidando le settimane iniziali di preparazione. Durante i primi contatti con la squadra, il presidente Michele Ingardia ha annunciato due importanti passaggi di testimone: il nuovo capitano sarà Martina Iacovello. “Sono in questa città e in questo club dal mese di agosto del 2019. Sono passati già sei anni dal mio arrivo in questa realtà – dichiara Martina Iacovello – passando dal campionato di A1 con Casalgrande all’A2 proprio con l’Handball Erice. Sono arrivata credendo nel progetto di cui Norbert Biasizzo mi aveva parlato nelle tante chiamate e messaggi che ci siamo scambiati. È stata una trattativa molto lunga, ma alla fine volevo mettermi alla prova e ho deciso di ripartire dall’A2 con questa società. In questi anni l’Handball Erice è cambiata molto, ma sempre con la stessa voglia di vincere e fare sempre meglio, anno dopo anno. Non si risparmia mai. Oltre alla società e a tutte le ragazze che hanno partecipato alla crescita, la figura che ha dato tutto a questa squadra, a questa società, a questa città, è stata Lorena Benincasa. Lei rimarrà sempre “Il capitano” dell’Handball Erice“. La Benincasa peraltro, aveva già da tempo deciso di abbandonare la pallamano giocata. Adesso metterà la sua esperienza al servizio del nostro club, assumendo due nuovi ruoli; sarà, infatti, dirigente accompagnatore e responsabile degli arbitri dell’HE.

La Ac Life Style Handball Erice si prepara al ritiro prestagionale in Francia, previsto per la metà di agosto. Sarà occasione propizia per le Arpie, che potranno disputare diverse amichevoli. Successivamente, prenderanno parte al torneo di Nuoro, in Sardegna, per preparare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione, a partire dalla Supercoppa Italiana (avversaria sarà Salerno), che si disputerà al Palazzetto “Pino Cardella” sabato 30 agosto.