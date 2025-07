Campobello virtuoso: reperisce fondi per la pulizia dei litorali dai canneti

Nel panorama provinciale della gestione e tutela delle spiagge, Campobello di Mazara si conferma un comune virtuoso, capace di garantire con costanza interventi efficaci di pulizia degli arenili, soprattutto durante la stagione estiva. Mentre a Campobello la pulizia delle spiagge è ormai una prassi consolidata e organizzata, altri comuni del comprensorio faticano a reperire risorse adeguate per affrontare il problema dello sgombero dei rifiuti e della rimozione dei canneti, spesso trasportati in massa sulle coste dalle mareggiate invernali. Un esempio emblematico è rappresentato da Marsala.

Campobello ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 60mila euro dalla Regione Siciliana per interventi straordinari di pulizia nelle aree demaniali marittime. Le somme stanziate dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente serviranno a coprire solo parzialmente le spese necessarie per la rimozione delle canne e dei rifiuti che si sono accumulati sull’arenile a seguito delle violente inondazioni invernali. L’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione, dovrà integrare il contributo regionale con circa 150mila euro di fondi propri che, in realtà, dovrebbe gravare interamente sulla Regione.