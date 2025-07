Quando il Jazz diventa racconto: Franco Nero e Lino Patruno al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo

Lunedì 4 agosto, alle ore 21 (con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospiterà un evento di grande prestigio per gli amanti del jazz: “Il Jazz si racconta”, con la partecipazione di due figure di spicco del panorama artistico italiano, Franco Nero e Lino Patruno con la sua Jazz Band, sotto la direzione artistica di Mauro Carpi. Lino Patruno, uno dei massimi esperti di jazz tradizionale in Italia, è un artista poliedrico la cui carriera abbraccia più di mezzo secolo. Nato a Crotone nel 1935, Patruno ha iniziato la sua attività musicale giovanissimo e da allora si è distinto come chitarrista, banjoista, compositore, direttore d’orchestra e perfino attore e volto televisivo. Cofondatore del gruppo musicale I Gufi, dopo l’esperienza cabarettistica si è dedicato a tempo pieno al jazz, diventando ambasciatore dello swing e del dixieland non solo in Italia ma anche all’estero, rappresentando il Paese in festival internazionali come il New Orleans Jazz & Heritage Festival. Negli anni ha collaborato con leggende come Joe Venuti, Bud Freeman e Teddy Wilson, mentre la sua band è considerata un punto di riferimento del jazz tradizionale italiano.

Accanto a lui sul palco ci sarà Franco Nero, attore e regista di fama internazionale, noto per le sue iconiche interpretazioni cinematografiche e per la sua straordinaria presenza scenica, ma anche grande appassionato di musica. Nero, nato a San Prospero Parmense nel 1941, vanta una carriera eclettica, tra cinema, teatro e anche incursioni musicali. Con Lino Patruno ha condiviso il progetto cinematografico-musicale “Forever Blues”, film del 2005 che racconta la profondità e le sfumature del jazz, firmato dallo stesso Nero come regista e protagonista, e con musiche curate da Patruno.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Mauro Carpi, uno dei maggiori violinisti jazz italiani contemporanei, nato a Erice nel 1969. Carpi ha collaborato negli anni con numerose formazioni e artisti prestigiosi e si è distinto non solo come interprete ma anche come compositore e promotore della musica jazz sul territorio nazionale. Le sue performance sorprendono il pubblico per la tecnica raffinata e la capacità di unire la tradizione jazzistica europea alle sonorità più moderne, rendendo ogni concerto un’esperienza unica. Carpi ha anche una lunga e consolidata collaborazione con Lino Patruno, cui ha dedicato il brano “Blues for Lino”, una conferma della stima reciproca tra i due artisti.

“Il Jazz si racconta” non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio tra parole e musica: Franco Nero presterà la sua voce narrante, dando vita ai racconti e alle suggestioni che il jazz sa evocare; Lino Patruno e la sua band interpreteranno i grandi classici americani, alternandoli ad aneddoti e curiosità che solo chi ha vissuto il jazz da protagonista può condividere. Una serata imperdibile per appassionati, curiosi e chiunque desideri lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo del jazz italiano.