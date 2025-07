San Vito continua a bruciare: “Restate in casa”, evacuate abitazioni

“Restate in casa, non intasate le strade” aveva detto il sindaco di San Vito Lo Capo dopo i primi incendi a Castelluzzo, ma anche nelle zone di Biro, Frassino, la Riserva dello Zingaro fino a Custonaci, a Monte Cofano. I canadair, le squadre dei Vigili del Fuoco, i Forestali e la Protezione Civile sono impegnate da questo pomeriggio nello spegnimento di grosse fiamme che lambiscono anche le case. Alcune sono state fatte evacuare. La viabilità in zona è stata ripristinata ma era stata interrotta a causa di un grosso incendio tra San Vito e Custonaci. Per tutte le necessità – come comunica il Comune – viene attivato il Centro di Raccolta Rifiuti presso il Teatro Comunale sito nel prolungamento di Via Savoia. Le fiamme vengono avvistate fino a diversi chilometri di distanza, sia a Trapani che a Paceco, Marsala e Salemi.