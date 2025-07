Pallamano Erice: Chana Masson lascia e diventa preparatore dei portieri 

A quarantasei anni, Chana Masson, vera leggenda della pallamano mondiale, non difenderà più la porta dell’Handball Erice e si dedicherà esclusivamente al suo nuovo ruolo: sarà, infatti, il preparatore dei portieri delle Arpie. Una decisione arrivata in maniera graduale, di una donna straordinaria, passata alla storia per aver disputato quattro Olimpiadi con la maglia del Brasile (Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012) e aver ottenuto il titolo di miglior portiere ai Campionati del Mondo del 2011. Il titolo d’onore più meritorio, però, l’ha conquistato lo scorso anno, quando ha dichiarato con coraggio la sua lotta contro il cancro al seno, di cui è diventata “testimonial”.

Il club si dice onorato di aver potuto godere del suo contributo tecnico e umano per tre stagioni intere, in cui ha trasmesso tutti i suoi valori, dentro e fuori dal campo. “Sono felice di poter compiere questo passo – dichiara Chana Masson – in una società che apprezzo moltissimo e ha rappresentato l’ultima tappa della mia carriera da atleta. Passo dall’altra parte della barricata con il sorriso sulle labbra. Guiderò e preparerò dei giovani portieri, che hanno tanta voglia di imparare e lavorare. Niente di meglio che poterlo fare per la Handball Erice, una società in cui sono stata apprezzata, voluta bene e che ho imparato ad amare”.