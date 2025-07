Incendio allo “zingaro” durissimo attacco dei sindacati al presidente della Regione

“Il vasto incendio che sta colpendo e devastando diverse aree della nostra provincia è – in attesa delle indagini del caso – un attacco vero e organizzato al nostro territorio, al nostro paesaggio, al settore del turismo, ai suoi abitanti, ma soprattutto ai lavoratori forestali tutti che vi operano, e che in queste ore stanno lottando come leoni per domare gli incendi”.

La posizione dei sindacati

Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Trapani Liria Canzoneri, Tommaso Macaddino e Federica Badami, insieme ai segretari di Fai, Flai e Uila Giovanni Di Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco.

“Ci teniamo a precisare che questi sono quei lavoratori che espletano il loro lavoro con squadre ridotte e con giornate assegnate sempre più esigue. Eppure si battono a difesa del bosco, quel bosco che ormai da tempo, da troppo tempo, non fa più parte dell’agenda politica dei governi regionali, men che meno di quello attuale guidato da Renato Schifani, ma soprattutto non è attenzionato, salvo durante le campagne elettorali, dai deputati regionali che non hanno saputo far decollare la riforma del settore.

Tale riforma – precisano – che se fatta bene, guardando al valore del bosco in termini di risorsa, vedrebbe un ricambio generazionale nel settore, la rinascita del bosco e una migliore tutela del territorio. I deputati di questa provincia sono responsabili senza attenuanti, ed anziché pensare alle propende derivanti dalla Finanziaria, pensassero allo scempio che hanno collaborato a creare.

Per i sindacati manca un efficace intervento della Regione

“Il presidente della regione – concludono i sindacalisti – riprenda l’elicottero con il quale ha visitato le dighe destrutturate e venga a vedere l’immane tragedia che ha creato con la sua inerzia amministrativa. Lo stato di abbandono delle campagne ha contribuito al disastro che oggi vediamo, per non parlare del danno arrecato alla riserva dello Zingaro vanto del nostro territorio e meta di centinaia di persone in questo periodo. Chiediamo pertanto un incontro al Prefetto per affrontare alcune criticità del settore forestale“.