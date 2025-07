Tutto pronto per il Trapani Pride, anche la Cgil sfilerà con la comunità LGBTQIA+

La Cgil scenderà in piazza a fianco della comunità LGBTQIA+ per affermare l’uguaglianza e i diritti civili. Domani, alle 17, con partenza da piazza Martiri D’Ungheria, la Cgil sosterrà il Trapani Pride, ospitato in città per la prima volta e promosso da Shorùq – Arcigay Trapani.

“Affermeremo – dice la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri – il rispetto dei diritti sanciti dalla nostra costituzione contro le disuguaglianze e la dilagante discriminazione. L’assenza di una legge che punisce i reati collegati ai fenomeni di odio, i provvedimenti normativi come la perseguibilità del reato di gestazione per altri, non fanno altro che ledere i diritti civili e la libertà individuale e collettiva. Gli Stati uniti – prosegue – hanno già adottato provvedimenti come l’esclusione dei trans dalle forze armate e la battaglia contro le politiche “dei” per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione. Una politica discriminatoria che il governo statunitense sta cercando di spostare oltre i confini, intimando le aziende europee, comprese quelle italiane, a cancellare le loro politiche “dei” se vogliono continuare a mantenere i rapporti commerciali con l’America. Il governo italiano e’ rimasto impassibile, evidentemente questi provvedimenti sono in linea con la loro naturale propensione alle politiche repressive e anti diritti. La Cgil – conclude Canzoneri – ritiene necessario e urgente blindare dentro accordi sindacali le politiche aziendali per garantire a tutti inclusione, stabilità lavorativa e pari diritti e dignità, eliminando, in tutti i contesti lavorativi, qualsiasi forma di discriminazione. Continueremo a mobilitarci perché i diritti sono il fondamento della democrazia, della libertà e della civiltà del nostro paese”.