Segesta Teatro Festival, nel week end in scena Lino Musella e Laura Morante

Lino Musella apre la sezione teatro del Segesta Teatro Festival, sabato 26 luglio alle 19.30, con “L’ammore nun è ammore“, originale “recita dei sentimenti” dei trenta sonetti di Shakespeare, ‘traditi’ in napoletano da Dario Jacobelli (scrittore, paroliere per i 99 Posse e gli Almamegretta) sulle musiche del polistrumentista napoletano Marco Vidino a cordofoni e percussioni. Sarà il secondo appuntamento della rassegna che prende il via questa sera al Teatro antico con il concerto di Eugenio Finardi. “L’ammore nun è ammore” è una cerniera drammaturgica tra frammenti sentimentali cuciti insieme da una formula universale, quella di raccontare gli opposti – spiega Lino Musella, Premio UBU 2019, interprete di “Qui rido io” di Mario Martone, “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, ma anche di due stagioni di “Gomorra” e dell’ultima di “L’amica geniale” – Shakespeare è il poeta delle negazioni, dei vuoti, dello scontro, pensate a Giulietta, alla Bisbetica Caterina o a Molto rumore per nulla: l’amore non è amore senza inganno. Dario Jacobelli ha “tradotto” i sonetti nel 2013: è stato un tradimento straordinario che oggi io porto in scena. cosa c’è di diverso dal tradurre questi versi in italiano o in francese? Il napoletano è una lingua, musicale e straordinaria, ascoltatela ad occhi chiusi”.

