“Tutto” Eugenio Finardi al Teatro Festival di Segesta

Eugenio Finardi torna in concerto in Sicilia, domani, venerdì 25 luglio, al Segesta Teatro Festival di Segesta, per una nuova del suo tour “Tutto ’25-‘75”. L’artista racconterà 50 anni di carriera – senza mai diventare una celebrazione nostalgica – attraverso i suoi brani storici unitamente alle nuove canzoni del nuovo album “Tutto”, in un dialogo tra passato e presente. Con lui sul palco Giovanni “Giuvazza” Maggiore (chitarre), Maximilian Agostini (tastiere) e Claudio Arfinengo (batteria e percussioni).

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “Tutto” (http://ada.lnk.to/_tutto), il suo nuovo album di inediti. Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.