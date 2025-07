Favignana, svolta green in zona Praia: al via la manutenzione straordinaria del sistema di sollevamento

Un nuovo corso per l’area di Praia e non solo. Mercoledì mattina hanno preso ufficialmente il via i lavori di manutenzione straordinaria dell’intero sistema di sollevamento fognario dell’isola, con un intervento strutturale che prevede l’installazione di due pompe di nuova generazione, più potenti e a maggiore efficienza energetica.

A comunicarlo è il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che a poche settimane dal suo insediamento annuncia con orgoglio un intervento atteso da tempo: “Dal primo giorno ci siamo concentrati con passione e responsabilità su priorità concrete come questa. Finalmente diamo il via a un progetto fondamentale per la comunità”, ha dichiarato il primo cittadino.

Le nuove pompe andranno a potenziare in modo decisivo la funzionalità del sistema di sollevamento della zona Praia, migliorando il servizio e riducendo i rischi ambientali. Un passaggio cruciale per garantire una gestione sostenibile delle acque reflue, soprattutto nei mesi estivi, quando l’isola registra un incremento esponenziale della popolazione.

Il progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, tecnici e imprese specializzate. Il sindaco ha ringraziato pubblicamente l’architetto Fici, l’assessore Ceraulo e la ditta incaricata dei lavori, sottolineando come il lavoro di squadra sia stato determinante per l’avvio dell’intervento.

Ma non è tutto: entro il mese di settembre sarà completata anche l’installazione di un innovativo impianto di videosorveglianza ambientale. L’obiettivo è duplice: da un lato monitorare l’efficienza del sistema di sollevamento, dall’altro prevenire abusi e garantire il rispetto del delicato equilibrio ecologico dell’area.

“È un intervento che la comunità attendeva da anni. E questo è solo il primo passo: altri progetti verranno avviati nelle prossime settimane”, ha concluso Pagoto.

Un segnale chiaro di attenzione alla sostenibilità ambientale, alla cura del territorio e alle esigenze dei cittadini.