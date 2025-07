 Valderice: lo scrittore Renzo Cremona a Terrazza d’Autore

Sarà un viaggio intenso, al confine tra parola e pensiero, quello proposto dal terzo appuntamento dell’edizione 2025 della rassegna culturale “Terrazza d’Autore”, ideata e realizzata da Ornella Fulco e Stefania La Via, che torna ad accogliere uno dei suoi protagonisti più amati: Renzo Cremona, poeta e scrittore tra i più originali del panorama letterario contemporaneo. Giovedì 24 luglio alle ore 19, al Teatro Comunale “On. Nino Croce” di Valderice, andrà in scena un pomeriggio speciale dedicato alla sua ultima opera poetica, “Obsolescenza programmata”, edita da Il Leggio. A dialogare con l’autore sarà Stefania La Via in un incontro che si articolerà in due momenti distinti ma profondamente intrecciati.

La prima parte dell’evento sarà una conversazione tra Cremona e La Via che accompagnerà il pubblico nell’universo tematico e stilistico dell’autore. A seguire, la poesia prenderà corpo e respiro in un recital che vedrà protagoniste le voci di Ornella Fulco, Giampiero Montanti e della stessa Stefania La Via, dando vita ai versi di Cremona, tra suggestioni vocali e atmosfere musicali. Il titolo della raccolta, “Obsolescenza programmata”, richiama sin da subito un mondo in cui tutto è destinato ad invecchiare e svanire. Nei suoi versi, Cremona esplora la fragilità dell’esistenza, il logorio dei rapporti umani e la disintegrazione di un’identità compressa da un mondo iperconnesso ma incapace di comprendersi davvero. Un’indagine poetica che si muove alla ricerca di una parola salvifica, “che ci spieghi, che affiori per dirci chi siamo”. L’autore ci conduce così in un territorio di confine – tra linguaggi, tra epoche, tra realtà e disincanto – dove l’individuo, spesso spaesato, resta “nascosto… Dentro idiomi che non sanno come”.

Renzo Cremona è un artista dalla produzione feconda, capace di spaziare con padronanza tra poesia, prosa poetica e teatro. La sua scrittura, profonda e sempre in tensione verso il senso ultimo delle cose, è frutto di una ricerca stilistica e concettuale coerente e mai banale. Oltre alla produzione letteraria, Cremona è anche un ricercatore linguistico, autore di una completa e apprezzata grammatica della lingua chioggiotta, premiata a livello nazionale, e di altre recenti opere che stanno contribuendo alla (ri) scoperta e valorizzazione di questa lingua locale del Veneto. Dello stesso autore è anche l’apprezzato “Cartoline da Trapani”, una raccolta di testi ispirati a luoghi, atmosfere e riti della città e dei suoi dintorni che è stata presentata, alcuni anni fa, sempre in forma di recital, a Terrazza d’Autore e nel cartellone degli Amici della Musica di Trapani.