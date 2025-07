A Mazara trasporto pubblico estivo rinviato: gara deserta, quali alternative

Slitta l’avvio del servizio di trasporto pubblico estivo a Mazara del Vallo. La gara per l’affidamento del servizio, avviata tramite il portale Mepa, è andata deserta: nessuna ditta ha presentato offerte per la gestione del collegamento urbano, che avrebbe dovuto prendere il via il 14 luglio e concludersi il 7 settembre. Il servizio, programmato dall’amministrazione comunale, prevedeva un investimento di circa 65 mila euro e l’impiego di tre minibus elettrici comunali, integrati da due ulteriori mezzi a carico dell’affidatario. Obiettivo dichiarato: garantire un sistema di trasporto sostenibile, efficace e capillare, a servizio di cittadini e turisti, collegando le zone balneari e le periferie urbane con il centro cittadino. Dopo che la gara è andata deserta, dal Comune ci hanno fatto sapere che si stanno valutando soluzioni alternative per non rinunciare al servizio. L’intenzione è quella di avviare comunque, nei limiti del possibile, un collegamento estivo con i mezzi a disposizione, per sostenere la mobilità locale durante i mesi più caldi.

Il piano originario prevedeva tre linee, attive ogni giorno in due fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Questi i tragitti originariamente pianificati: Linea A (Piazzale Quinci – Tonnarella): servita da due minibus, con un itinerario che attraversa Via San Giovanni, Lungomazaro, Lungomare Fata Morgana, Via del Mare e Via Bessarione; Linea B (Piazzale Quinci – Bocca Arena): con un mezzo, lungo i lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, fino a Via Grosseto e Via Napoli; Linea C (Piazzale Quinci – Mazara 2 / Costiera): coperta da due mezzi a noleggio, con passaggi da Corso Vittorio Veneto, Piazza Macello, Viale 7 giugno 1981 e Borgata Costiera. L’assessore comunale Rino Giacalone, con deleghe a Viabilità e Polizia Municipale, aveva recentemente sottolineato l’importanza di offrire un servizio che incentivasse la mobilità pubblica e sostenibile, alleggerendo il traffico privato lungo la costa e favorendo l’accessibilità alle località più frequentate.

Ecco perché, nel vivo della stagione turistica, è fondamentale studiare delle soluzioni alternative. Anzi, a dirla tutta, siamo già in ritardo. In parallelo al tema trasporti, proseguono i lavori per migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei parcheggi cittadini. È stata già attivata un’area di sosta temporanea nei pressi di via Valeria, mentre è stato approvato un progetto per il ripristino dell’impianto antincendio nel parcheggio di via Tenente Gaspare Romano. I tecnici comunali sono inoltre impegnati nella riparazione del sistema elettrico del parcheggio di piazzale Quinci: le barriere d’ingresso e la cassa automatica sono fuori uso da qualche giorno, ma l’area rimane aperta con le barriere alzate, in attesa del ripristino. Inoltre, l’amministrazione ha nuovamente invitato i cittadini a segnalare tempestivamente la presenza di parcheggiatori abusivi contattando la Polizia Municipale al numero 0923 671111 o le altre forze dell’ordine. Le pattuglie, infatti, effettuano controlli regolari per contrastare il fenomeno, in particolare nelle aree più soggette, come il lungomare Mazzini o l’area immediatamente retrostante il piazzale Quinci.