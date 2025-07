Malumori in Forza Italia Castelvetrano: Fazzino attacca Vivona, Pellegrino la difende

C’è aria di maretta in casa Forza Italia. Soprattutto a Castelvetrano. E questo ha fatto muovere le acque anche del partito a livello regionale. Il segretario comunale di FI castelvetranese Vito Fazzino non ritiene infatti la consigliera comunale Barbara Vivona aderente al partito “parla sono a titolo personale”. Fazzino specifica: “gli azzurri ufficiali sono l’assessore Monia Rubbino e la consigliera Gabriella Marchese”. “L’elezione in consiglio comunale in una lista di partito non dà diritto di appropriarsi di ruoli di rappresentanza partitica che, in una comunità politica seria e plurale come quella di Forza Italia, si ottengono con il lavoro, l’appartenenza e soprattutto con il merito, seguendo e rispettando le regole e i percorsi previsti dai dettami regolamentari e statutari”, ha detto ancora Fazzino.

Anche la Vivona, intervenuta in replica del collega, parla di tensioni interne del partito e di, in sostanza, un’altra fazione di Forza Italia. Per il vero nonostante il centrodestra provinciale si presenti unito in alcuni casi – come per quanto sta accadendo nella politica marsalese – in sostanza ci sono sempre state divergenze politiche all’interno dello stesso partito. Sulla vicenda interviene anche il deputato forzista Stefano Pellegrino: “Non posso che esprimere amarezza, ma non sorpresa, per le parole di Vito Fazzino, che denotano solo confusione e assoluta ignoranza delle regole democratiche ed istituzionali. Sono infatti l’ennesima dimostrazione di una visione distorta della realtà politica. La Consigliera Vivona è stata eletta nella lista di Forza Italia, al cui successo ha contribuito in modo determinante, risultando la prima degli eletti. Inoltre, ricopre il ruolo di Vicepresidente del Consiglio Comunale proprio su indicazione di Forza Italia, gode del pieno sostegno e appoggio dei rappresentanti istituzionali del partito a tutti i livelli: regionale, nazionale ed europeo. Il suo lavoro in consiglio comunale non solo rappresenta appieno Forza Italia ma ne valorizza la capacità di dare voce ai cittadini di Castelvetrano”. “Il nostro – conclude Pellegrino – è un partito che crede nella democrazia e nel dialogo costruttivo. Invito Fazzino a riflettere sulle sue dichiarazioni e a rispettare chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni sotto la bandiera di Forza Italia”.