Marsala, il centrodestra archivia Grillo. “Individueremo un candidato sindaco autorevole”

I simboli ci sono praticamente tutti. E anche i nomi dei dirigenti provinciale che hanno sottoscritto la nota congiunta: Eleonora Lo Curto per la Lega, Toni Scilla per Forza Italia, Giacomo Scala per la Democrazia Cristiana, Maria Pia Castiglione per Noi Moderati, Salvatore Montemario per Grande Sicilia, Maurizio Miceli per Fratelli d’Italia. Alla presenza dell’assessore regionale Mimmo Turano, si è tenuta ieri sera a Marsala una riunione dei segretari e dei commissari provinciali dei partiti del centrodestra, definito come “un momento di confronto e condivisione in vista delle prossime elezioni amministrative nella città di Marsala”.

“Al centro del dibattito – si legge nella nota – la volontà comune di costruire un progetto politico-amministrativo ispirato ai valori della chiarezza, coerenza, unità e buon governo. Il centrodestra intende farsi promotore di una proposta forte, capace di coinvolgere le migliori energie del territorio – professionisti, imprenditori, rappresentanti del mondo civico e culturale – in un percorso partecipato e condiviso”.

Nel corso della riunione “è stato espresso un impegno unanime a superare le criticità amministrative degli ultimi anni e a rilanciare con determinazione il ruolo e lo sviluppo della città. Il primo obiettivo è l’individuazione di un candidato sindaco autorevole, capace di rappresentare e guidare una coalizione ampia e coesa, fondata su una visione di città moderna, solidale e competitiva”. Parole che sanciscono un’ulteriore presa di distanze dal sindaco Massimo Grillo, a poco meno di un anno dalle amministrative della prossima primavera.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 30 giugno, con la partecipazione delle delegazioni locali dei partiti e, successivamente, con tutti i soggetti politici e civici interessati a costruire una proposta nuova credibile e unitaria.

“Il centrodestra – conclude la nota congiunta dei sei dirigenti – conferma il proprio radicamento e la propria determinazione a offrire ai cittadini marsalesi una guida stabile e trasparente, all’altezza delle sfide che la città è chiamata ad affrontare. Marsala merita entusiasmo, visione, partecipazione e un’amministrazione all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini. Il centrodestra è pronto a fare la propria parte”.