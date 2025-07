Custonaci conquista le 4 Vele, Baia di Cornino “Mare più Bello 2025”

Per chi sogna un’estate all’insegna del mare cristallino, dell’accoglienza autentica e della sostenibilità, Custonaci si conferma tra le mete imperdibili del panorama italiano. Il piccolo gioiello della provincia di Trapani ha ottenuto quest’anno le 4 Vele nella prestigiosa Guida Blu “Il Mare più Bello 2025”, redatta da Legambiente e Touring Club Italiano. Un salto di qualità rispetto alle 3 Vele del 2024 che segna un riconoscimento tangibile dell’impegno del Comune sul fronte ambientale e turistico. La Guida, che da venticinque anni rappresenta un punto di riferimento per chi sceglie vacanze consapevoli, premia ogni estate i migliori Comuni costieri italiani, passando in rassegna oltre 300 realtà e assegnando da una a cinque Vele alle località che riescono a coniugare eccellenza paesaggistica, tutela del territorio e qualità dei servizi offerti. Custonaci, con la sua Baia di Cornino, si è distinta grazie a una combinazione armoniosa di bellezze naturali e interventi mirati di valorizzazione e cura del territorio.

“Si tratta di un importante riconoscimento che ci rende felici – ha commentato il Sindaco Fabrizio Fonte – poiché le 4 Vele attribuiteci quest’anno premiano il nostro territorio per i suoi requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici, ma anche per la qualità dell’ospitalità offerta”. Determinante anche il recente ingresso ufficiale della Baia di Cornino nella rete dei borghi marinari della Regione Siciliana, risultato di un percorso avviato con convinzione dall’amministrazione comunale e volto a consolidare l’identità marittima del territorio. Ma le Vele non sono solo un simbolo. Dietro di esse si cela un lavoro silenzioso ma costante: dalla cura delle spiagge alla gestione delle greenway, passando per il presidio della qualità delle acque, la promozione del paesaggio culturale e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Custonaci, incastonata tra il blu intenso del Tirreno e le pareti rocciose del Monte Cofano, dimostra che turismo e tutela possono e devono andare di pari passo. E oggi, con le sue 4 Vele al vento, invita residenti e viaggiatori a riscoprire il gusto autentico di un’estate italiana.