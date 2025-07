Handball Erice: dopo Severin in arrivo anche l’argentina Gandulfo e la norvegese Nilsen

Nuove giocatrici nell’organico dell’AC Life Style Handball Erice 2025/2026. Altri tre innesti di assoluto spessore, che promettono di fornire un grande contributo alla causa delle Arpie. Dopo l’arrivo giorni fa di Alexandra Severin, terzino sinistro rumena, giungono ad Erice anche le compagne e colleghe di reparto, Macarena Gandulfo, argentina d’esperienza, classe ’93, e Silje Nilsen 23enne norvegese. “Sono estremamente felice di unirmi a questa squadra – dichiara Alexandra Severin – e di iniziare un nuovo capitolo nella mia carriera. Desidero contribuire in ogni modo, per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per vivere una stagione il più possibile positiva. Sono stata accolta con calore e professionalità. Non vedo l’ora di giocare al fianco delle mie nuove compagne: alcune di loro sono giocatrici di grande nome nel panorama mondiale della pallamano. Mi piacerebbe molto gioire insieme a tutte loro per le vittorie che saremo capaci di ottenere insieme.Ringrazio la dirigenza del club per la fiducia accordata e i futuri tifosi per il loro sostegno. Farò tutto ciò che sta nel mio potere per rappresentare con orgoglio i colori di questa squadra“.

“Le nuove compagne mi hanno accolto benissimo, mi hanno aiutato ad adattarmi alla città – dichiara Macarena Gandulfo – e sono state molto gentili con me. Sono felice di essere qui per iniziare una nuova stagione con l’HE. Non vedo l’ora di raggiungere gli obiettivi con il club”. La Nilsen invece esprime le sue prime parole sul roster delle Arpie: “Partirò dalla Norvegia, per raggiungere la Sicilia e conoscere l’HE, a fine di questo mese di luglio. Non vedo l’ora di iniziare la stagione – dichiara Silije Nilsen – e di incontrare le nuove compagne. Sono felice di aver scelto l’Italia e un club così ambizioso”.