Tre sindaci trapanesi chiedono “equità nella distribuzione dei servizi sanitari”

Con un’azione congiunta all’insegna della collaborazione istituzionale, i sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali facenti parte del Distretto Socio-Sanitario di Alcamo-Castellammare del Golfo-Calatafimi Segesta hanno inviato una nota ufficiale alla commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani e al direttore amministrativo, con l’obiettivo di sollecitare un’equa distribuzione dei servizi sanitari sul territorio, ritenuta condizione indispensabile per garantire un sistema sanitario davvero efficace. I firmatari della nota sono i sindaci Domenico Surdi (Alcamo), Giuseppe Fausto (Castellammare del Golfo) e Francesco Gruppuso (Calatafimi Segesta), insieme ai presidenti dei rispettivi Consigli comunali Saverio Messana, Giuseppe Ancona e Patrizia Parisi.

Le richieste nel dettaglio

Nel documento, le amministrazioni comunali chiedono:

La conferma dei posti di medicina generale ad Alcamo , evitando la riduzione attualmente prevista di due unità. Tale diminuzione, infatti, andrebbe a pesare ulteriormente sulla già limitata offerta sanitaria nella zona nord della provincia di Trapani.

Apprezzamento per l'istituzione dell'unità coronarica presso l'ospedale di Alcamo , considerata un importante potenziamento dell'offerta sanitaria e un riconoscimento del ruolo strategico del presidio ospedaliero locale.

La reintroduzione del reparto di ostetricia e ginecologia presso lo stesso ospedale. Questa richiesta si basa sull'elevato numero di nascite che coinvolge l'intero bacino d'utenza del distretto, rendendo il servizio fondamentale per la popolazione.

La realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero ad Alcamo, moderno, funzionale e adeguato ai bisogni sanitari della comunità. A sostegno di quest'ultima proposta, i sindaci ricordano che l'ASP di Trapani ha già redatto il progetto definitivo per la costruzione di un Presidio Sanitario Polivalente nel territorio alcamese. Il progetto è stato sottoposto all'Amministrazione comunale ed ha ricevuto parere favorevole nell'ambito dell'istruttoria urbanistica già a maggio 2024.

La parola alla Regione

La nota si conclude con un appello alla Regione Siciliana affinché, nell’ambito della programmazione sanitaria, vengano assegnate le risorse economiche necessarie per il finanziamento completo della nuova struttura. Un investimento che – sottolineano i firmatari – sarebbe strategico non solo per Alcamo, ma per tutta l’area nord della provincia di Trapani, contribuendo in modo significativo al miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.