A Salemi task force contro reati vari e immigrazione clandestina

Nell’ambito dei servizi posti in essere nell’operazione “Strade Sicure”, disposta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetta di Trapani Daniela Lupo, negli ultimi giorni sono stati pianificati, con apposita ordinanza predisposta dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, servizi straordinari interforze di controllo del territorio nel comune di Salemi. I controlli sono stati eseguiti da personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale unitamente a militari dell’Esercito Italiano. Molto proficui sono stati i risultati conseguiti in termini di prevenzione e controllo. I servizi, mirati al presidio del territorio e alla prevenzione di reati, hanno posto particolare attenzione al fenomeno dell’immigrazione che a Salemi è una piaga come negli altri centri cittadini trapanesi.

Nel corso dei servizi sono stati svolti 12 posti di controllo, sono state identificate circa 50 persone, di cui 14 extracomunitarie, tutte regolari sul territorio italiano. Inoltre, sono stati controllati una ventina di veicoli. Ulteriori controlli saranno effettuati per l’intera stagione estiva al fine di incrementare la presenza sul territorio delle Forze di polizia e contrastare i fenomeni di illegalità.