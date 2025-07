Musica travolgente, vini eccelsi e street food irresistibile: a Marsala arriva l’evento più scintillante dell’estate!

Domenica 3 agosto 2025, la suggestiva Contrada Birgi Nivaloro 158 a Marsala si trasforma in un autentico paradiso per gli amanti del buon gusto e del divertimento. Dal tramonto in poi, a partire dalle 19.00, le Cantine Birgi danno vita a una serata magica, un vero e proprio festival multisensoriale che celebra la cultura enogastronomica siciliana con un tocco di stile e freschezza irresistibili.

Il Birgi Wine Fest è un invito imperdibile per chi desidera immergersi in un’atmosfera vibrante, dove il vino – protagonista assoluto – si armonizza alla perfezione con la musica dal vivo e l’esplosione di sapori dello street food più autentico. Con il profumo intenso dei vigneti locali che avvolge l’aria estiva, si brinda sotto il cielo stellato ascoltando le note elettrizzanti della chitarra elettrica e godendo di ogni istante di questa festa esclusiva.

Per i palati più esigenti, il festival propone un viaggio culinario senza precedenti. Dal celebre Bar da Saro arrivano arancine croccanti e il tradizionale pane cunzato, un must della tradizione marsalese. Ma non finisce qui: le bontà di Assud – Cibo da Strada e Busi.ate completano l’offerta gastronomica con creazioni che uniscono genuinità e innovazione, rendendo ogni assaggio una scoperta di sapori autentici e sorprendenti.

La selezione di vini è pura eccellenza. Si potranno degustare spumanti di altissimo livello come Sostain, Tre Venti e Kinisa, oltre alle prestigiose bollicine e ai rossi del Feudo Stagnone, con il raffinato Grillo Riserva DOC e il corposo Perricone Riserva DOC. Un percorso enologico che racconta l’identità e la passione dal territorio trapanese, regalando emozioni uniche ad ogni calice.

Ma la serata si accende davvero con la musica di qualità. Alle 20.00 la band Sensazione Sonora sale sul palco con il suo sound fresco e coinvolgente, una perfetta fusione di rock-pop mediterraneo con tocchi funk, capace di infondere energia e calore all’atmosfera. Verso le 21.00, l’evento raggiunge l’apice con la performance di Federico Poggipollini, iconico chitarrista dei Litfiba degli anni ’90, oggi parte integrante dei Bandabastard?, la band che accompagna Ligabue. Un’esibizione potente e carismatica che mescola brani propri e cover leggendarie, per far ballare e cantare tutta la platea.

Biglietti disponibili online su Enthemo, al costo di 25 euro in prevendita e 30 euro al botteghino, con ingresso gratuito per i minorenni accompagnati. Nel prezzo sono inclusi due calici da degustare tra le eccellenze firmate Cantine Birgi, per un’esperienza davvero completa.

Il Birgi Wine Fest è l’appuntamento da non perdere per vivere una notte estiva di pura magia, immersi nei profumi, nei sapori e nelle vibrazioni più autentiche della Sicilia.