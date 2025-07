Ancora incendi in Provincia di Trapani, canadair in azione

I vigili del fuoco sono stati impegnati in un week end di fuoco per domare le fiamme di due diversi roghi. Uno è divampato sul monte Palatimone, nei pressi di Castelluzzo a San Vito Lo Capo, dove le fiamme sono partite vicino ad un agriturismo e ad alcune costruzioni rurali. Un secondo intervento è segnalato a Custonaci. L’evolversi della situazione nella notte è stato monitorato dalle squadre di pompieri presenti. Peraltro oggi, con lo scirocco che spinge, in Provincia di Trapani è allerta gialla incendi e ondate di calore, mentre in altre province della Sicilia, come Enna, Caltanissetta, Catania e Messina l’allerta è rossa. Ma a fuoco è andata l’intera isola. L’intervento più complesso si è registrato ieri, 20 luglio, a Partinico, in contrada Margi Sottano, dove le fiamme hanno richiesto l’impiego massiccio di mezzi aerei. Sul posto sono intervenuti due canadair e quattro elicotteri, tra cui il Falco 1 della flotta regionale.