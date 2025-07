Droga e proiettili, guida in stato di ebbrezza: tre denunce nel trapanese

Droga e armi continuano ad essere i reati più contestati dall’Autorità Giudiziaria. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito dei servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani. I militari dell’Arma, durante i posti di controllo dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato: uno straniero di 34 anni che sottoposto a perquisizione domiciliare e personale è stato trovato in possesso di 3 piante di cannabis e 17 proiettili di vario calibro; un palermitano di 31 anni è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza; un 20enne trapanese, infine, è stato sorpreso alla guida senza patente perché mai conseguita. Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura 5 soggetti in possesso di droga per uso personale.