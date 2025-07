Nasce il comitato cittadino “Rivogliamo Salemi tranquilla e pulita”

Un gruppo di cittadini, spinti dal senso civico e dall’amore per la propria città, ha dato vita a una nuova iniziativa per migliorare la sicurezza e il decoro urbano di Salemi. Il comitato, fondato da Gianluca Grassa e Antonino Drago, è supportato dal consigliere comunale Dario Verde, che ne sarà portavoce ufficiale e referente verso le istituzioni. Il comitato nasce per rispondere a una crescente preoccupazione della comunità, legata a episodi che mettono in discussione la tranquillità e la qualità della vita in città. Con già un primo incontro svolto e altri in programma, è stata anche creata una chat WhatsApp di emergenza, dove i cittadini possono segnalare situazioni critiche, chiedere aiuto o ricevere aggiornamenti in tempo reale (Partecipa alla chat su Facebook).

Il comitato sarà presente al Consiglio comunale del 29 luglio alle ore 18, per ascoltare le proposte dell’Amministrazione comunale e sollecitare interventi concreti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare in modo civile e costruttivo. “Non è odio né pregiudizio – spiegano Grassa e Drago – ma voglia di proteggere la convivenza civile, il rispetto delle regole e la qualità della vita. Salemi ha bisogno di sicurezza, trasparenza e rispetto reciproco. Insieme possiamo cambiare le cose. Chi ama questa città non può più restare a guardare”.

Le principali richieste del comitato: