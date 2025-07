Futsal Mazara, il presidente Maggio: “Obiettivo play-off e crescita continua”

Il Futsal Mazara si prepara a vivere la sua seconda stagione consecutiva in Serie A2. Dopo il sesto posto dello scorso anno, a fare il punto sugli obiettivi per il campionato 2025/26 è il presidente Filippo Maggio. Tra orgoglio, ambizioni realistiche e una riflessione sulle scelte fatte in passato, il massimo dirigente giallo-blu sottolinea l’importanza della continuità e di un’attenta programmazione. “Arrivare al secondo anno di A2 con l’iscrizione prima della scadenza è un motivo di grande orgoglio”, esordisce Maggio, che guarda già al prossimo campionato. “Se pensi di fare una stagione per salvarti, vai a finire direttamente in Serie B, perché il margine tra le squadre è piccolissimo. Dunque devi provare a fare il massimo, avendo poi la fortuna e la capacità di identificare gli acquisti giusti. In queste categorie non esiste che tipo di campionato vuoi fare, ma come fare la migliore squadra possibile”.

Obiettivo play off in A2

L’obiettivo rimane quello dei play-off: “Quello è l’obiettivo minimo – sentenza Maggio – Non partiamo mai per fare una squadra che non possa ambire i play-off, perché la differenza è sempre sottile. Alla fine, solamente tre squadre rimangono fuori dai giochi su 12. Quindi gestirti quello che vorresti fare è anche difficile in programmazione. Ovviamente l’obiettivo è fare una squadra in cui il minimo faccia i play-off”. Fondamentale anche quest’anno sarà il ruolo di mister Enzo Bruno, ancora alla guida del club: “Siamo una buona società atipica, il mister è anche il socio fondatore della squadra. Quindi, indipendentemente dai risultati, ogni anno non c’è la messa in discussione sull’allenatore. Ha grandi meriti sportivi e quindi si trova a posto e poi soprattutto sappiamo quello che si è fatto negli anni. Solo io e lui possiamo decidere quando metterci da parte, indipendentemente da quelli che possono essere i risultati. Ad oggi i numeri ci stanno dando ragione”.

Addii, riconferme e nuovi arrivi

Tra lo scorso anno e l’inizio del mercato si sono registrati addii dolorosi, su tutti Farina, Gancitano e Sugamiele: “Ho un affetto particolare per Farina e Sugamiele, abbiamo cominciato a fare C5 insieme nel 2011, in tre società diverse di Marsala, sono quasi 13 anni che sto insieme a loro, quindi per me è stata una divisione da un punto di vista emotivo per nulla semplice. Li ringrazierò a vita, hanno fatto parte del famoso campionato di Serie B, rimarranno per anni i ricordi e saranno sempre un pezzo del Futsal Mazara. Gancitano si è fatto amare dalla gente a suon di gol, forse il giocatore più rappresentativo di Mazara nel Calcio a 5. E spero di recuperare Vincenzo De Marco, che l’anno scorso per motivi lavorativi ci ha lasciati a dicembre, però quest’anno ci ha dato la disponibilità. Sarebbe un bel colpo, lo calcolo come un giocatore locale”. Sul mercato si parte dalle riconferme, dal blocco dello scorso anno con le permanenze di Rivella, Felipe Alves, Novara e del giovane portiere Russo. E presto ne arriveranno anche delle altre. Proprio su Russo, Maggio ha speso parole d’elogio: “Ha fatto una grandissima stagione e sarà il nostro portiere del futuro. Abbiamo però deciso di affiancargli un portiere d’esperienza per farlo crescere”. E così in gialloblu è arrivato il primo nuovo innesto, l’estremo difensore Ondrej Danek, classe 2000 nel giro della nazionale ceca. Ma il mercato non si fermerà qui: “Siamo alla ricerca di altri due elementi per rinforzare la rosa e potrebbe essere un pivot, un laterale sinistro o magari un centrale difensivo”.

Che Campionato sarà? Parla il presidente Filippo Maggio

Ad attendere il Futsal Mazara sarà un altro campionato tosto: “Mi aspetto un altro campionato competitivo, perché comunque so che il Bitonto non ha fatto domande di ripescaggio, il Bitonto da due anni si va a giocare i play off e ha perso la finale solamente e quindi sarà una squadra che tra l’altro è ben guidata da un allenatore esperto, sarà una delle squadre veramente difficili da affrontare. So che Canosa farà un grande mercato e poi ci sarà probabilmente il derby di nuovo con Marsala, perché ha prodotto domanda di ripescaggio A2, ha allestito una signora rosa, tra l’altro Marsala ha fatto rientrare giocatori che facevano la differenza e in più ovviamente si muoverà sul mercato per altri e sarà anche un motivo in più per seguire il campionato, perché comunque il derby con Marsala è sempre una bella gara e in più ci sarà qualche altra siciliana ben organizzata e quindi sarà probabilmente un campionato difficile, compreso le pugliesi che sono sempre competitive”.

Il Mazara Futsal confida nei tifosi

L’ingrediente fondamentale, come ogni anno, sarà il pubblico, vera e propria marcia in più per i gialloblu in questi anni: “I tifosi sono invitati in massa. Il distacco sembra maggiore perché la stagione scorsa è finita a inizio aprile, ma quando prenderà il via la campagna abbonamenti, man mano che vedranno gli acquisti e la nostra volontà comunque di fare bene, sono sicuro che il pubblico risponderà. È un pubblico che ci siamo cresciuti noi in questi quattro anni, li conosco bene e in loro c’è la scintilla giusta. Io spero che ci sia ancora – conclude fiducioso il presidente Maggio – quella sana Futsal Mazara mania in città”.