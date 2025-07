V come Valerio…Antonini candidato Sindaco a Trapani?

Ancora da X, ancora in diretta. Il presidente della Sport Invest Valerio Antonini torna in video per parlare al suo popolo e non solo quello dei tifosi. Tra annunci di acquisti e strategie per le squadre di calcio e basket, l’imprenditore romano punta ora sulla politica e su come decidere le sorti delle prossime amministrazioni trapanesi.

Intanto due le date da segnare: il 25 agosto quando si aprirà ufficialmente la campagna di tesseramenti per il nuovo movimento politico che lui stesso ha lanciato: “Futuro”. L’altra l’8 novembre, alle ore 10 a piazza Vittorio Emanuele per la manifestazione contro l’attuale sindaco Tranchida e la sua amministrazione. Chiama a raccolta tutti sia nell’uno che nell’altro caso e si aspetta che la città che invoca il cambiamento ora lo segua. “Vi ho dato l’alternativa che aspettavate da decenni – dice in diretta dal suo profilo social -. Ora tocca a voi non perdere questa occasione”.



Dice e non dice Antonini sulla possibilità di candidarsi personalmente a sindaco. Ancora è presto per sciogliere la riserva su un tema così delicato. Se però i consiglieri comunali di Trapani, tanti dei quali a suo dire sono pronti a passare con lui, dovessero votare la sfiduci a Tranchida nel prossimo mese di dicembre allora l’ipotesi potrebbe trovare consistenza.

Nel frattempo, nell’attesa che i suoi esperti diano forma al famoso tavolo tecnico per definire i 28 punti del suo programma elettorale Antonini anticipa la sua visione del centro storico di Trapani, della via Garibaldi e del litorale trapanese. “Non ho paura che possano copiare le mie idee – ha detto – perché tanto non saranno mai in grado di portarli a compimento come noi”.

Sullo sfondo la locandina per la manifestazione per il prossimo 8 novembre dove capeggia una V rosso sangue. Che, badate bene, non è la V di Vedetta ma di Valerio!