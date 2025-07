A Mazara Triangolare del Cuore: in campo cantanti, attori, vecchie glorie del calcio e magistrati

Una serata che unisce sport, memoria, musica e solidarietà. Il 23 luglio lo stadio “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo si trasformerà nel palcoscenico del “Triangolare del Cuore”, un evento calcistico e commemorativo che vedrà scendere in campo la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, una selezione di Magistrati e Carabinieri e le Vecchie Glorie del Mazara Calcio. Non una semplice partita, ma un vivo e sentito tributo a Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti delle loro scorte, eroi caduti nella lotta alla mafia. Una serata per ricordare chi ha dato tutto per la giustizia e per riaffermare a gran voce da Mazara il valore della legalità. A guidare le Vecchie Glorie gialloblù sarà Ignazio Arcoleo, ex allenatore del Mazara Calcio, indimenticato eroe che negli anni ’80 conquisto la promozione in Serie C con i canarini (sul campo) e per questo volto amatissimo dai tifosi. E proprio il tecnico ha voluto mandare un messaggio chiaro: “Sarà un evento – ha spiegato proprio Arcoleo – per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e degli agenti che costituivano le loro scorte. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Io verrò a Mazara e sarò alla guida della rappresentativa Vecchie glorie del Mazara”. Le sfide, articolate in mini-tempi, saranno intervallate da momenti di intrattenimento e di riflessione, con un filo rosso che legherà ogni azione sul campo: l’impegno civile e umano di chi ha combattuto il malaffare a costo della propria vita.

Il Triangolare del Cuore non sarà solo sport e memoria, ma anche spettacolo, con la presenza sul palco di Haiducii, la cantante divenuta celebre nei primi anni duemila con la hit “Dragostea Din Tei” e che si esibirà dal vivo tra una partita e l’altra. Una parte della serata sarà inoltre dedicata a Totò Schillaci, indimenticabile bomber di Italia ’90, scomparso meno di un anno fa. La moglie Barbara Lombardo Schillaci, presidente della Totò Schillaci Association, sarà presente alla conferenza stampa di presentazione nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune. Parte della raccolta fondi andrà proprio all’associazione fondata nel nome del compianto campione, impegnata in opere di beneficenza e inclusione sociale, oltre che all’associazione Avulss.

L’iniziativa è promossa dalla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti – diretta da Giovanni Calì – in sinergia con il Comune di Mazara del Vallo, in particolare con l’Assessorato comunale allo Sport guidato dal vice sindaco Vito Billardello. Preziosa anche la collaborazione del tenente colonnello dei Carabinieri Filippo Barreca, da anni promotore di eventi dedicati alla legalità. “Vi aspetto tutti allo stadio, vi prego di venire in tanti perché sarà un’occasione per rivedervi tutti, per abbracciarvi e per ricordarvi che il mi cuore è mazarese”, ha aggiunto Arcoleo nel suo messaggio, con la passione e l’emozione che lo contraddistinguono. I biglietti per partecipare alla raccolta fondi saranno presto disponibili presso i punti ufficiali che verranno annunciati a breve. L’invito rivolto alla cittadinanza è chiaro: riempire gli spalti del Nino Vaccara per un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice partita.