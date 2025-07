L’Handball Erice si rinforza per la nuova stagione: arriva la polacca Daria Somionka

Lunedì 21 luglio inizierà il lavoro prestagionale della AC Life Style Handball Erice. Al gruppo diretto dallo staff tecnico, si aggiunge un altro arrivo di assoluto spessore, il pivot polacco Daria Somionka. Proveniente dal campionato ungherese (DKKA Dunaújvárosi il club in cui ha giocato nella passata stagione), precedentemente aveva disputato due stagioni in Repubblica Ceca, nel Banik Most, partecipando alla Champions Laegue e alla European League. Classe 1999, è alta 1.86 e vanta numerose presenze nelle nazionali giovanili polacche. È una giocatrice fortemente voluta e su cui lo staff tecnico punterà molto.

Daria Somionka (pivot AC Life Style Handball Erice): “Sono molto felice di aver accettato l’offerta dell’Handball Erice. È un nuovo ed entusiasmante capitolo della mia carriera. Sono davvero felice di giocare per un club che ha questi obiettivi e delle sfide che ci attendono: in particolare, della possibilità di giocare nelle competizioni europee. Sono pienamente motivata a dare il massimo e credo che insieme potremo realizzare grandi cose”.