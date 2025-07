Rally Valle del Belice: iscrizioni posticipate al 21 luglio

Posticipato il termine ultimo per le iscrizioni al Rally Valle del Belice, organizzato dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio e valido come prova del campionato regionale. La scadenza era stata fissata, originariamente, per venerdì ma, considerato il numero attuale degli iscritti, l’Ac Trapani ha richiesto una deroga che è stata concessa, fissando, così, il nuovo termine per ultimare le procedure necessarie per le iscrizioni alle 23.59 di lunedì 21 luglio.

Ad una settimana dalla gara, intanto, gli organizzatori sono nel pieno della loro attività, tra eventi collaterali e gli ultimi ritocchi al tracciato che vedrà le vetture attraversare tutti i Comuni della Valle del Belice, per un appuntamento che, nonostante sia alla seconda edizione, è particolarmente atteso, sia per l’evento sportivo sia per le ricadute che lo stesso ha sul territorio.La gara prenderà il via sabato 26 da Partanna e venerdì 25, a Gibellina, si terrà un incontro sul tema “Belìce Art & Rally Fest 2025, Arte e Motori un binomio straordinario di promozione territoriale”. L’appuntamento è alle 18 al MAC di Gibellina, in via Segesta ed interverranno il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, il direttore del GAL Valle del Belìce Alessandro La Grassa, il coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce Nicola Catania, Salvatore Riolo per la “Targa Racing Club”, il presidente dell’Automobile Club Trapani Giovanni Pellegrino e Rosario Di Maria, consigliere della fondazione Orestiadi.