Pallamano Erice: arrivano Manojlovic, Trayan, Fanton e Bizzotto

L’organico dell’AC Life Style Handball Erice si arricchisce di quattro nuovi innesti. Il primo è un ritorno. Si tratta, infatti, di Ramona Manojlovic, classe 2002, che ha già indossato la maglia del’Handball Erice nella stagione 2023/2024. Terzino di indubbio valore, costituisce uno dei punti fermi della nazionale italiana, di cui è fra le assolute protagoniste. Il ritorno di Ramona è stato fortemente voluto dallo staff tecnico e dirigenziale del nostro club. Sarà un esordio assoluto con la maglia delle Arpie quello di Marya Trayan, portiere di nazionalità bielorussa, classe 2000, che nel campionato appena trascorso ha difeso la porta di Leno. Le sue ottime prestazioni hanno convinto a chiamare a Erice quest’atleta, che andrà a far parte di un reparto dei portieri parzialmente rinnovato.

Irene Fanton, veneta, classe ’94, centrale di enorme esperienza, in Italia e in campo internazionale, ha iniziato a giocare a 6 anni a Rubano. Trasferitasi a Mestrino, ha vinto in due anni due scudetti (under 16 e under 18). A 17 anni (2011) è entrata a far parte del progetto federale a Roma, a 22 ha deciso di disputare due stagioni in Norvegia (Flint Tønsberg e Glassverket), il primo anno in Seconda divisione e quello a seguire in Prima. Nel 2018, ha giocato 6 mesi in Prima Divisione ungherese (Mosonmagyarovar KC), per poi concludere la stagione a Casalgrande Padana. L’estate successiva è migrata verso la Francia, dove ha giocato due stagioni con il Le Havre, diventando vicecampione del campionato transalpino. Nel 2021, ha militato in Prima Divisione con l’HBPC, nel 2022 ha vestito la maglia del SATH Strasburgo, conquistando la promozione e poi contribuendo alle sue sorti nella Prima Divisione fino allo scorso anno. Fatta tutta trafila delle nazionali giovanili, il debutto in quella senior in cui ha accumulato un gran numero di presenze) si è concretizzato a 17 anni di presenze. Capitolo beach. Anche lì, tante presenze nella Nazionale maggiore, con due medaglie di bronzo ai campionati europei (2011 e 2015), una medaglia d’oro ai beach games a Pescara nel 2015 e due partecipazioni ai mondiali (2014 e 2016). Non di minor importanza la firma di Valentina Martinez Bizzotto. Pivot classe ’98, per lei si tratta di un ritorno all’HE, dato che aveva vestito la maglia delle Arpie alla prima stagione di A1 (2020/2021). Anche lei ha svolto la trafila di tutte le nazionali giovanili argentine e la sua esperienza in Italia, oltre che ad Erice, è vissuta fra Salerno, Teramo e Chiaravalle, dove l’anno scorso è stata capocannoniere del suo girone di A2. Con Salerno, ha vinto la Supercoppa italiana nel 2021.