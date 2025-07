La “Nosengo” di Petrosino premia i suoi alunni più meritevoli: Carla e Sara

Presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, martedì si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alla memoria di due docenti, figure indimenticabili dell’istituto, prematuramente scomparse a causa del Covid-19. Le borse di studio per l’anno scolastico 2024/25 sono state assegnate a due studentesse meritevoli della Scuola Secondaria di primo grado: Carla Maria Gianformaggio (classe 3ª C), che ha ricevuto la borsa intitolata al Maestro Natale Pulizzi, e Sara Pipitone (classe 3ª D), premiata con la borsa dedicata all’insegnante Giulia Marino. Entrambe le alunne si sono distinte per l’impegno costante, la serietà e gli eccellenti risultati raggiunti. All’emozionante evento erano presenti la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, la vice preside Rossana Pantaleo, il corpo docente, nonchè gli studenti e i loro familiari.

Toccante è stata la presenza dei familiari dei due compianti professori: la docente Rosanna Buffa, moglie di Natale Pulizzi, con il figlio, e il professor Michele Giacalone, marito di Giulia Marino. Accanto a loro, i parenti e amici delle studentesse premiate, commossi e orgogliosi per i risultati con lode ottenuti da Carla e da Sara, ragazze valide, con sogni nel cassetto e già mature per affrontare quello che sarà sicuramente un percorso di studi costellato di sacrifici ma anche di tanti successi.