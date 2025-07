Una ‘barca speciale’ in Piazza Biscione, fermatevi e scattate una foto!

C’era una volta una barca speciale, che non solcava i mari ma i cuori delle persone. Apparve una notte d’estate, illuminata solo dalla luna, con le vele intrecciate a mano da chi crede ancora nei sogni e nella forza della comunità. Si dice che chi si ferma davanti a lei, sorride e scatta una foto, riceverà in dono un’estate diversa: fatta di momenti semplici ma veri, di incontri inaspettati e di piccoli miracoli quotidiani. Le associazioni “I Picciotti di via Cafiso” e “Mani, Filo e Fantasia”, con il sostegno del Comune di Petrosino, hanno riportato in vita questa barca in Piazza Biscione, per ricordare a tutti che anche nei tempi più difficili, la speranza resta a galla, che c’è sempre un mare da navigare e un porto in cui approdare. Inoltre viene lanciata un’iniziativa molto carina e social.

Se si passa da lì, non bisogna dimenticare:

– Fermarsi davanti alla Barca e alle sue vele

– Scattare una foto con il cuore aperto

– condividerla con l’hashtag #estatepetrosino2025

– lasciare che accada qualcosa di bello