La stagione dell’Handball Erice inizia con nuovi acquisti guardando all’European Cup

Con il sorteggio del primo turno della EHF European Cup si è consumato il primo atto formale della stagione 2025/2026. Estratta per prima dall’urna, la AC Life Style Handball Erice, alla quarta partecipazione di fila nelle coppe europee, affronterà le serbe dello Železničar Inđija. La principale curiosità è che si tratterà di una sfida fra seconde nei propri campionati nazionali. Infatti, lo Železničar Inđija, squadra con base nella omonima città di Inđija, nella parte centro-nord della Serbia, ha concluso la stagione appena trascorsa alle spalle della Stella Rossa di Belgrado, perdendo 2-0 nella serie di finale. Per la formazione serba, è la quarta partecipazione alle competizioni continentali dal 2022 a oggi: la più recente risale all’anno scorso e si è interrotta al Round 3 con l’eliminazione ad opera delle spagnole del Valladolid. La doppia sfida è così fissata. La gara d’andata si disputerà fra sabato 27 e domenica 28 settembre. La partita di ritorno, invece, nel weekend fra il 4 e il 5 ottobre.

Cristina Cabeza Gutiérrez, coach della Handball Erice dichiara: “La prima sfida di Coppa sarà contro una squadra che ha molta esperienza nelle competizioni europee e quest’anno ha fatto un buon lavoro nel suo campionato. Non conosco in dettaglio la formazione che affronteremo, ma sono sicura che, essendo serba, avrà tanto tiro da fuori e molto fisicità. Quindi dovremo studiare molto bene la rivale e prepararci al meglio per poter passare al successivo”. Il portiere Maira De Marinis è la prima nuova Arpia della prossima stagione. In realtà, la giovane atleta di origini pugliese era nel “Mondo HE”, avendo difeso la porta della Handball Trapani, in A2, con ottime prestazioni. Proprio il suo elevato rendimento ha convinto lo staff tecnico a promuoverla nell’organico della prima squadra. Nata a Monopoli, in provincia di Bari, il 10 settembre del 2006, Maira è cresciuta a Conversano, la sua città, in cui la cultura e la tradizione della pallamano sono molto spiccate. Si è trasferita a Trapani due stagioni fa. Ha partecipato a diverse Finali Nazionali giovanili, sia con la maglia di Conversano che con quella dell’Handball Erice. È nel giro delle nazionali giovanili dal 2022. Ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo a Nauplia in Grecia, e alla prima fase della Youth League Primule Azzurre a Salerno nel 2022 e nel 2023.

Alessia Zizzo è una nuova giocatrice dell’AC Life Style Handball Erice. Ala, classe 2006, arriva dall’SSV Brixen Sudtirol ed è pronta a portare freschezza, visione di gioco e personalità al centro del campo. Cresciuta tra Fondi e Cassano Magnago, Alessia ha già dimostrato qualità importanti in Serie A1 e nei campionati giovanili. Chiara Priolo, invece, è “promossa” con le Arpie. Dopo una stagione agonistica trascorsa a cavallo fra la A2, con l’Handball Trapani, e l’A1, con la AC Life Style Handball Erice, nel prossimo campionato dedicherà il suo talento soltanto alla prima squadra. Ala destra di grande caparbietà e con ottime doti tecniche, anche lei è nata nel 2006.