A Mazara un anno di Amministrazione Quinci tra sviluppo, inclusione e sostenibilità

A un anno dal secondo mandato, il sindaco Salvatore Quinci ha presentato la relazione annuale sull’attività amministrativa per il periodo giugno 2024 – maggio 2025. Il documento, approvato dal Consiglio comunale con 15 voti favorevoli e tre astenuti, restituisce l’immagine di una città che pianifica, investe e guarda al futuro. L’Amministrazione ha puntato su sostenibilità ambientale, inclusione sociale, promozione culturale, efficienza dei servizi e capacità progettuale. L’obiettivo: consolidare una crescita innovativa e partecipata. “Un anno complicato – ha esordito il sindaco – il tema finanziario è quello principale. Quando la politica parla di tasse e tributi di sicuro è impopolare e perde consenso. Ho tenuto per me appositamente la delega dei Tributi perché io sono il primo a doversi prendere le responsabilità. E la responsabilità mi impone di salvare questa città, altrimenti faremo la fine di altri Comuni in Sicilia”. Sul welfare è stata rafforzata la rete dei servizi sociali, con misure per disabili, anziani, minori, donne e famiglie fragili.

Sociale e sport

Attivati centri diurni, case rifugio, bonus economici e progetti di autonomia, anche grazie al coordinamento con ASP e terzo settore. Per i giovani, investimenti su legalità, mense scolastiche, trasporti e sicurezza degli edifici. Arrivati oltre 8,5 milioni di euro dal PON Metro per interventi nel centro storico e nel turismo sociale. Lo sport è stato leva di benessere e rigenerazione urbana. Semplificato l’accesso agli impianti, avviata una riforma per la gestione più efficiente delle strutture. Mazara ha ospitato eventi come Triathlon Olimpico, Maratonina, Taekwondo e 10Fast. Infrastrutture in evidenza: pista di atletica (in omologazione), ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, lavori per la prima piscina comunale, cantiere del nuovo PalaSport e progettazione della futura Cittadella dello Sport. Prevista anche una palestra per la scuola Grassa e un’area verde accanto alla piscina.

Urbanistica, turismo e cultura

Su opere pubbliche e urbanistica, tra gli interventi principali si registrano: nuova illuminazione in via Salemi, messa in sicurezza dell’asilo di via Poggioreale, condotte per acque bianche in varie zone, rifacimento della rete fognaria in via Bessarione, nuovi parchi urbani come quello in via Potenza.Progetti PNRR in corso, come il centro multiculturale all’ex convitto Sant’Agostino. In aggiornamento anche il Piano Urbanistico Generale (PUG) e il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM). Su turismo, cultura e ambiente, Mazara ha potenziato la promozione turistica partecipando a fiere e registrando il marchio “Albergo Diffuso della Casbah”. Tra le iniziative culturali: il rilancio del Festino di San Vito, “Le Vie dei Tesori” e la conferma del titolo “Città che legge”.La raccolta differenziata ha raggiunto l’84%, con riconoscimenti come “Comune Riciclone” e “Plastic Free 2025”. Installate postazioni per il PET, avviata la meccanizzazione del CCR Stella d’Oriente, rafforzati i controlli e avviata la gara per la nuova gestione dei rifiuti. “Su rifiuti e tributi inviterò sempre tutte le forze politiche a batterci insieme – ha detto Quinci – guai a lasciarci andare alla retorica che prendiamo i soldi ai poveri. C’è un mancato pagamento di tributi di 15 milioni l’anno, i pignoramenti dei conti sono secondo legge”. Affrontate le difficoltà legate ai costi dei rifiuti e alla bassa riscossione. L’Amministrazione punta a razionalizzare i tributi (TARI, idrico, IMU) e a promuovere un nuovo “patto con i cittadini”, anche attraverso strumenti digitali del PNRR.

Cosa prevede il Piano comunale

Inoltre è stato aggiornato il piano comunale, formato il volontariato e si è partecipato ai tavoli prefettizi. Tra i fondi ottenuti: 2 milioni di euro per acque bianche nella Borgata Costiera e 705 mila euro per altre condotte urbane. In progettazione la Cittadella della Protezione Civile, che sorgerà presso l’Autoparco Comunale. “La nostra azione è improntata a un principio di continuità, di rafforzare il nostro ruolo come laboratorio di innovazione territoriale abbiamo fatto i patti urbani e in Provincia altri Comuni cominciano a immaginare di investire in rigenerazione urbana. Continuiamo ad acquisire reputazione e il top lo abbiamo avuto con l’evento Tesori dal Blu, in cui abbiamo ospitato ben cinque ministri. E a Mazara è venuto l’intero mondo della Pesca. Questo serve ad acquisire il posto che ci spetta in questo Paese. Una reputazione la costruisci piano piano – ha concluso Quinci –, con la credibilità. Il lavoro amministrativo continuerà a muoversi su questa direzione: sostenibilità ambientale, coesione sociale, promozione culturale e soprattutto capacità progettuali”.