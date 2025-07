Valzer di dirigenti nelle scuole della provincia: D’Amico a Trapani, Asaro a Mazara, Ingardia a Favignana

Sono stati pubblicati sul sito dell‘Ufficio Scolastico Regionale i movimenti riguardanti i dirigenti scolastici siciliani in vista dell’anno scolastico 2025/2026.

Per quanto riguarda la provincia di Trapani, passa al “Ferrara” di Mazara del Vallo Maria Luisa Asaro, che negli ultimi anni aveva guidato a Marsala il “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala. Come noto, nei mesi scorsi l’assessorato regionale aveva “spacchettato” i tre rami dell’istituto lilibetano, disponendo che il Liceo Classico di Marsala venisse accorpato – dal 1° settembre – al Liceo Pascasino, sotto la guida della dirigente Anna Maria Angileri, mentre l’ex industriale “Mattarella” va con l’Itet (guidato da Loana Giacalone) e il professionale “Cosentino” con il “Damiani” del dirigente Domenico Pocorobba.

Torna in provincia di Trapani la dirigente Vita D’Amico, che dopo un anno al “Garzilli” di Palermo è stata chiamata a guidare il “Calvino-Amico” di Trapani, dove è andata in pensione Antonella Ciotta. Serafina Di Rosa si sposta dall’istituto comprensivo “Rallo” di Favignana alla “Stefano Pellegrino” di Marsala. Al suo posto, nelle Egadi, arriva Donatella Ingardia, attuale assessore della Giunta Grillo, che in precedenza era in carica come dirigente all’istituto “Renato Guttuso” di Palermo. Al “Bagolino” di Alcamo va, invece, l’ex dirigente dell’Usr di Trapani Antonella Vaccara, in precedenza alla guida del “Lanza” di Carini.