Trapani: partiti e associazioni chiedono la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese

Trapani potrebbe avere presto una cittadina onoraria in più. La proposta arriva dal Comitato di associazioni, movimenti e forze politiche del territorio trapanese, organizzatore della Manifestazione “Luce per Gaza” dello scorso 20 giugno (Alleanza Verdi Sinistra, ANPI, Arcigay, Articolo 21, Comitato per la Difesa della Costituzione, Emergency – Gruppo di Trapani, Fridays for Future Trapani, Giovani Democratici Trapani – Erice, Legambiente, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico circolo TP, PSI, Rifondazione Comunista, Sinistra Futura) che chiede formalmente all’Amministrazione Comunale di Trapani il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, recentemente finita al centro delle cronache per le sanzioni del governo americano nei suoi confronti, dopo la richiesta di un’inchiesta contro i crimini commessi dal premier israeliano Netanyahu.

La proposta che il Comitato rivolge al sindaco Tranchida, alla presidenza del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri, si colloca in continuità con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 27 giugno 2025, che ha espresso la vicinanza della città di Trapani al popolo palestinese e la ferma condanna

delle gravi violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza.

“Francesca Albanese – si legge nel testo della proposta – si è distinta a livello internazionale per il suo coraggioso lavoro di analisi, denuncia e tutela dei diritti umani, portando avanti il suo mandato con rigore giuridico, impegno etico e indipendenza intellettuale, spesso in contesti difficili e ostili. In particolare, ha documentato la drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, denunciando l’assedio prolungato che limita gravemente l’accesso ai beni essenziali e ai servizi sanitari della popolazione civile. Il Regolamento Comunale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria prevede che tale onorificenza possa essere assegnata a chi si distingue per l’impegno nella difesa dei diritti umani e della solidarietà verso i più deboli, nonché per l’impegno civile nella promozione della legalità. In tal senso, Francesca Albanese incarna pienamente questi valori fondamentali. Con questo gesto, le realtà promotrici intendono dare un segnale concreto e trasversale a sostegno della pace, della giustizia internazionale, dei diritti fondamentali e della dignità umana, auspicando un ampio consenso politico e istituzionale”.