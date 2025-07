Controlli della polizia nel trapanese: sanzionati due locali in provincia, a San Vito e Mazara

Nell’ambito dei servizi disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, negli ultimi giorni sono stati pianificati, con apposita ordinanza, servizi straordinari interforze di controllo del territorio valutati durante specifico tavolo tecnico tenuto dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore. I servizi sono stati eseguiti da personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale unitamente a militari dell’Esercito Italiano attualmente impiegati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, nei maggiori centri della provincia.

I controlli hanno portato ad emettere un provvedimento ex art. 100 del T.U.L.P.S. di sospensione per sette giorni nei confronti di un locale di San Vito Lo Capo, poiché il titolare non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alla mancanza di adeguato numero di personale addetto al servizio antincendio.

Analogo provvedimento di sospensione è stato adottato nei confronti di altro esercizio pubblico sito a Mazara del Vallo, poiché il titolare aveva superato i limiti di emissioni sonore, così come rilevato ad esito di specifici controlli effettuati con personale dell’Arpa.

La Questura fa sapere che ulteriori controlli saranno effettuati per l’intera stagione estiva al fine di incrementare la presenza sul territorio delle forze di polizia e contrastare i fenomeni di illegalità.