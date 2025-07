Custonaci e Castellammare del Golfo festeggiano la signora Anna Mannino per il suo 103° compleanno. La nonnina infatti, di origine castellammarese (nata nel 1922) vive a Custonaci fin dai suoi 30 anni, dove hapoi trascorso tutta la vita. Ma la sua città natia non l’ha mai scordata e il sindaco Giuseppe Fausto è andato a trovarla per festeggiare la sua longeva vita, circondata dall’amore dei familiari.